Пьяный водитель, устроивший в Киеве смертельное ДТП, получил четыре года тюрьмы

Инцидент произошел на Бориспольском шоссе два года назад, погибла пассажирка Mitsubishi

/ Фото: pexels.com

Дарницкий районный суд Киева приговорил к четырем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года 37-летнего водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что речь идет о ДТП на Бориспольском шоссе в столице, которое произошло в феврале 2017 года.

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"Водитель Mitsubishi, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, во время опережения автомобиля, который двигался впереди в попутном направлении, не придерживался безопасного интервала и совершил столкновение с указанным автомобилем. От удара Mitsubishi влетел в препятствие и перевернулся. В результате ДТП пассажирка Mitsubishi получила смертельные ранения и погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на суде обвиняемый признал свою вину в полном объеме, искренне раскаялся и добровольно частично возместил причиненный ущерб семье погибшей женщины.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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