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Пьяный водитель влетел в столичный двор и разбил пять машин: видео

8 июля, 19:40

Полиция пыталась задержать мужчину, но тот достал нож

В Киеве пьяный водитель заехал во двор в Подольском районе, разбил пять припаркованных там автомобилей, и пытался удрать. Это увидели местные жители, но горе-водитель все же попытался скрыться. Выезжая со двора, он врезался в ограждение и остановился.


Люди бросились вытаскивать нарушителя из машины, но тот вынул нож и стал угрожать. Когда приехали полицейские, мужчина не хотел выходить из машины, и наотрез отказался проходить тест на алкоголь. 

Напомним, ранее в Киеве мужчина бил припаркованные машины, кричал, что его убивают и просил о помощи. Прохожие вызвали полицию и попытались остановить дебошира, однако он продолжал кричать и биться головой об асфальт. После задержания патрульными, мужчину осмотрели медики, но ему внезапно стало плохо. Его пытались реанимировать, однако он умер.

Также мы сообщали, что в Каменском посреди улицы между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого один из них бросил в голову оппонента кирпич.  Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу, откуда медики сообщили полицейским о случившемся. На место инцидента выехали копы. Благодаря розыскным мероприятиям, им удалось найти подозреваемого.

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Тег Киев, авария, ДТП, пьяный водитель

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