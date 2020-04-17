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Пылевая буря в Киеве не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС – Чечеткин

17 апреля, 00:18

Елена Кузьмич

«Это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля», - заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин

Наблюдавшаяся в четверг, 16 апреля, в Киеве и Киевской области пылевая буря не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Во второй половине дня в Киевской области наблюдалась пылевая буря, вызванная усилением скорости ветра до 20-25 м/с, который дул в западном направлении. Этим ветром поднимались поверхностные слои почвы и перемещались в атмосферном воздухе. Хочу отметить, что это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля", – рассказал он в видеокомментарии, распространенном пресс-службой ГСЧС в четверг вечером.

Видео: ГСЧС

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Но уже вскоре после заявления, в Киеве наблюдалась задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения: замеры были сделаны в 21:30.

Причиной задымленности являются пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, а также северо-западный ветер. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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Киев Чернобыль смог киевская область буря ГСЧС

Источник: Сегодня

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