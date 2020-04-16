Пыльный ураган в Киеве: синоптики объяснили причину необычной стихии

Всему виной – сухая зима и сильный ветер, а с Чернобылем буря не связана

Синоптики объяснили причины того, что Киев накрыла пыльная буря – явление, которое больше характерно для степей, чем для города. При этом, эксперты отмечают, что необычная стихия – абсолютно природное явление, которое соврешенн не связано с пожарами в Чернобыльской зоне.

Так, в Киеве сейчас наблюдается сильный штормовой ветер. Скорость 16 м/с, порывы до 22 м/с. Это – много. Относительная влажность воздуха – низкая, 26%, отмечает синоптик Наталья Диденко.

"Пересушенная земля, длительное отсутствие осадков (недавний фактически один дождь ситуацию почти не изменил), штормовой ветер, низкая относительная влажность спровоцировали вот эту мглу в столице, которая очень похожа на пылевую бурю. Пыльные бури в Украине – случаются, летом и как раз весной, вот в таких условиях, когда сухо и ветрено", – сообщает синоптик на своей странице в Facebook.

Она отметила, что пыльные бури возникают обычно летом, иногда весной или зимой, когда нет снега. В степной зоне они возникают также при нерациональной вспашке земли. Реже пыльные бури возникают в степных регионах, очень редко – в лесостепных и даже лесных (в последних двух зонах обычно пыльная буря бывает летом за сильной). В умеренном поясе обычно пыльные бури бывают весной, после малоснежной зимы и засушливой осени, но иногда бывают даже зимой, в сочетании метелями.

Реклама

"О! Это – наше, в "умеренном поясе обычно пыльные бури бывают весной, после малоснежной зимы и засушливой осени". Поэтому это, скорее все же, пылевая буря. Окна не открывать, постарайтесь увлажнить помещение", – говорит Наталия Диденко.

Также синоптик предупредила, что завтра, 17 апреля, ветер стихнет, только в восточных областях еще побудет порывистым, а в Приазовье – штормовым. Направление сейчас – западный, завтра – северо-западный.

При этом, ухудшение видимости в столице вызвано исключительно усилением скорости ветра. Об этом директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил "Укринформу".

Реклама

"Никаких связей с пожаром в Чернобыле нынешнее ухудшение видимости в Киеве нет. Это вызвано исключительно усилением скорости ветра, которая сейчас достигает 15-20 метров в секунду", – заявил Кульбида.

Он добавил, что ветер переносит то пыль, выдувается с полей и его дольки и привели к ухудшению видимости.

Напомним, Киев в четверг, 16 апреля, накрыла сильная буря с пылью и песком. Небо в городе стало серо-молочного цвета. Над высотными домами ветер метает клубы пыли. Кроме того, сильный ветер валит деревья. В частности, на Соломенке большой клен рухнул на припаркованную под ним иномарку.

Такое погодное явление, по данным КГГА, обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северно-западный ветер.

Реклама

Напомним, ранее из-за сильного ветра на Подольско-Воскресенском мосту рухнули строительные конструкции. Также пыльная буря наблюдается и в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Днемт ситуация на Позняках выглядела так:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама