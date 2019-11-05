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Пытались завладеть 200 тыс. долларов: в Киеве разоблачили группу мошенников

5 ноября, 16:17

Фигурантами уголовного дела оказались двое мужчин и две женщины

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полицейские разоблачили группу мошенников, пытавшихся завладеть 200 тысячами долларов, которые принадлежат жителю столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице

"За эти деньги злоумышленники пообещали передать в собственность мужчине имущественный комплекс, принадлежащий одному из публичных акционерных обществ, где фигуранты занимают руководящие должности", – говорится в сообщении.

Группу лиц разоблачили при получении денежных средств. Фигурантами оказались двое мужчин и две женщины, 1966, 1967, 1980 и 1987 годов рождения.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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"Фактически данные лица не имели никаких полномочий передавать в собственность имущество предприятия. Однако они придумали мошенническую схему для незаконного обогащения. Чтобы реализовать свои намерения, советник руководителя вступил в сговор с первым заместителем председателя правления предприятия, адвокатом и риэлтором. Фигуранты пообещали потерпевшему, что за 200 000 долларов США он якобы сможет оформить на себя имущественный комплекс", – рассказал заместитель начальника отдела следственного управления полиции Киева Яков Мельник.

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Организатора мошеннической схемы полицейские задержали. Также прошли обыски в банке, где происходила передача денег, и на предприятии. Во время обысков изъяли вещественные доказательства: документы об отчуждении имущества и деньги.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, это – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Решается вопрос об объявлении подозрения организатору преступной схемы. Что касается других трех фигурантов, решается вопрос об их процессуальном статусе.

Ранее сообщалось, что Киев захлестнула новая волна мошеннических скитаний по подъездам. Собирают пожертвования якобы на похороны.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также предупреждали, что интернет-мошенники в Украине подделывают сайты официальных магазинов. Аферисты завлекают покупателей низкими ценами и известными брендами.

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Киев мошенники полиция

Источник: Сегодня

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