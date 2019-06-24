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Киевлянин пытался заработать 500 гривен и застрял в бетонной дыре (видео)

24 июня, 12:56

Прохожий пытался достать сотовый телефон, но не смог выбраться из отверстия


В Киеве мужчина застрял в бетонной дыре около жилого дома. Туда он полез, чтобы вытащить мобильный телефон, который уронил один из прохожих. Вызвавшийся достать мобилку надеялся заработать 500 гривень, эти деньги в качестве вознаграждения готов был заплатить владелец гаджета.

Горе-помощник полез головой вниз в отверстие, нашел телефон, а вот выбраться назад не смог. Не помогли ни владелец телефона, ни случайные прохожие. Тогда пришлось вызывать спасателей Государственной службы с чрезвычайных ситуаций. В результате те вытащили бедолагу.

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При этом спасенный не забыл и о цели своего приключения. Когда мужчину вытащили – он держал в руке мобильный телефон.

Напомним, 3 дня назад в Винницкой области мужчина упал в 17-метровый колодец. Во время работ веревка, которая служила страховкой, внезапно оборвалась, и он сорвался в яму. Спасатели вытащили пострадавшего с помощью спецоборудования – целым и почти невредимым. 

Ранее в Херсонской области в колодце погибли два человека, и еще двое отравились неизвестным газом, когда попытались спасти пострадавших.

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Тег Киев, происшествие, мобильник, застрял, заработок

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