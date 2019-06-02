Работники полиции, которые стреляли в ребенка под Киевом, задержаны

Фото: Facebook

Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком – задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев

По его словам, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", – сообщил Князев.

Он также добавил, что раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.

"Сейчас ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи государства", – написал он.

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