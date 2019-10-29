Радиационное ЧП в Киеве: в здании на проспекте Науки ищут источник радиации

В ГСЧС опровергают слухи о радиационном выбросе в столице и говорят, что "фонить" может предмет со времен аварии на ЧАЭС

Фото: BaltNews.ee

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В Голосеевском районе Киева зафиксирован повышенный уровень радиационного излучения в здании физико-химической лаборатории на проспекте Науки, 39. Опасную находку обнаружили во время обследования одного из зданий Центральной геофизической обсерватории, которая входит в состав Украинского Гидрометцентра.

"28 октября 2019 в 13:20 личным составом части специальных работ по радиационной, химической и биологической защиты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в ходе проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории", – сообщили в ГСЧС Украины.

Там добавляют, что превышение уровня радиационного излучения снаружи здания нет. Так же нет угрозы для персонала объекта и окружающей среде.

Впрочем, по Киеву уже поползли слухи о выбросе радиации.

"Никакого выброса радиации нет. В помещении лаборатории обнаружили радиоактивный элемент, еще времен СССР. Что это – часть стены или пола, я на данный момент не знаю. Сейчас работает специальная комиссия и сотрудники ГСЧС будут изымать этот радиоактивный элемент", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Отсутствие выброса подтверждает и мониторинг радиационного фона в Украине. Принт-скрин с opyt.com.ua/monitoring

В Укргидрометцентре "Сегодня" заверили, что никакого выброса радиации в Киеве не произошло.

"Я сейчас не могу комментировать ситуацию. Как раз сейчас идут работы по определению точного места радиационного излучения. Скорей всего это какая-то вещь со времен аварии на ЧАЭС", – сообщил сайту "Сегодня" Николай Кульбида, директор Укргидрометцентра.

Напомним, радиоактивные вещества, выброшенные в начале августа после взрыва российской ракеты под Северодвинском (Архангельская область), могут дойти до половины Украины, накрыв ее восточную и юго-восточную часть. Об этом говорят данные с интерактивной карты предполагаемого пути радиационного облака, опубликованной на днях Организацией договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний при ООН. Грозит ли что-то нашей стране, выяснили новости "Сегодня".

Ранее мы писали о том, что у Путина не верят в облучение пострадавших в ходе ядерного инцидента в России. Песков пытается опровергнуть то, что после взрыва под Неноксой люди получили дозу радиации.

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