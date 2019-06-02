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Ранение полицейскими ребенка под Киевом: появились новые подробности

2 июня, 10:54

По данным правоохранителей, полицейский "пристреливал" ружье и случайно попал в ребенка

Фото: Pixabay

В полиции Киевской области сообщили подробности происшествия в Переяслав-Хмельницком, где сотрудники местного отделения полиции ранили пятилетнего ребенка в голову из огнестрельного оружия.

"Во время проведения необходимых мероприятий, направленных на установление лица, причастного к получению травмы мальчиком, установлено следующее. Работник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок. В связи с тем, что к данному событию причастен полицейский, все материалы проверки, вещественные доказательства направлены в Государственное бюро расследований, сотрудники которого будут осуществлять дальнейшие процессуальные действия", – говорится в сообщении.

Отметим, что по подозрению в данном деле задержаны двое полицейских. Как сообщил ранее глава Нацполиции Сергей Князев, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший мальчик находится в реанимационном отделении, у него тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма.

Ранее мы также сообщали, что Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику


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Тег ребенок, ранение, стрельба, переяслав-хмельницкий

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