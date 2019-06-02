Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Ранение ребенка под Киевом: полицейским объявлено о подозрении

2 июня, 18:21

Сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции подозревают в нанесении тяжких повреждений

У организатора нарколаборатории обнаружили пистолет
У организатора нарколаборатории обнаружили пистолет. Фото: Нацполиция

Двоим сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого объявлено о подозрении в неосторожном нанесении тяжких телесных повреждений ребенку во время стрельбы из огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в ходе предварительного расследования выяснилось – 31 мая копы, отдыхая, распивали спиртное, а позже решили пострелять по металлическим банкам в месте, где могли находиться другие люди.

"В результате стрельбы копы попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке недалеко от дома, где развлекались полицейские. Ребенок получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение", – говорится в сообщение.

В настоящее время прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Отметим, что ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полицейские во время совершения преступления находились вне службы, не имели табельного оружия, и пребывали в состоянии алкогольного опьянения

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ребенок, прокуратура, ранение, стрельба, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость " Ранение ребенка под Киевом: полицейским объявлено о подозрении". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье мальчик два дня пробыл в квартире с мертвыми родителями

Сегодня, 11:54

Мать ребенка нашли убитой, а ее сожителя повешенного на двери

В Ровенской области ребенка насмерть привалило пеноблоками: идет расследование

Вчера, 15:54

По факту смерти мальчика начато уголовное производство

В Украине отменили "зеленый" тариф для солнечных электростанций

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Кому в украинской политике спутает карты возвращение Саакашвили

Ксения Собчак назвала причину развода с Максимом Виторганом

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

В Горловке показали цены на быттехнику в т.н. «ДНР». Фото

Армия Израиля показала видео удара по Сирии

Можно ли бегать при заболеваниях щитовидки

Медведчука хотят назначить послом в КНДР

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Сегодня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Сегодня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

Вчера, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Лавров назвал требование России к Зеленскому

Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь