Ранение ребенка под Киевом: полицейским объявлено о подозрении

Сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции подозревают в нанесении тяжких повреждений

У организатора нарколаборатории обнаружили пистолет. Фото: Нацполиция

Двоим сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого объявлено о подозрении в неосторожном нанесении тяжких телесных повреждений ребенку во время стрельбы из огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в ходе предварительного расследования выяснилось – 31 мая копы, отдыхая, распивали спиртное, а позже решили пострелять по металлическим банкам в месте, где могли находиться другие люди.

"В результате стрельбы копы попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке недалеко от дома, где развлекались полицейские. Ребенок получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение", – говорится в сообщение.

В настоящее время прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Отметим, что ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полицейские во время совершения преступления находились вне службы, не имели табельного оружия, и пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику.

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