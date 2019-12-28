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Расчленил и спрятал в пакетах: дело о жестоком убийстве в Киеве передали в суд

28 декабря, 11:36

Ресчлененное тело женщины начли возле Русановского канала

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Правоохранители передали дело об жестоком убийстве женщины на Русановке на рассмотрение суда. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Как рассказали в ведомстве, жестокое убийство женщины произошло в августе этого года в Днепровском районе столицы. На берегу Русановского канала нашли пакеты с фрагментами женского тела. Погибшей оказалась местная жительница 1984 года рождения.

"В ходе розыскных мероприятий оперативники установили, что к убийству женщины причастен ее 38-летний знакомый. Как выяснилось, накануне в квартире злоумышленника они вместе употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и ударил им в голову женщины. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил ее тело, а останки в пакетах вынес и выбросил в канал", – рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

По данному факту начато уголовное производство. На период досудебного расследования мужчина находился под стражей.

"Следователи в полном объеме собрали доказательную базу причастности фигуранта к совершению тяжкого преступления, а это – выводы экспертиз, наличие вещественных доказательств и показания свидетелей. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 4 досудебное расследование завершено и материалы производства с обвинительным актом передано в Днепровский районный суд", – добавил Александр Кузьмин.

Вскоре после убийства появились новые детали об инциденте.

Напомним, ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. В частности, сообщалось, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, на первом свидании он привел ее в квартиру в жилом доме на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу. Женщина сбежала и сообщила о ЧП в полицию.

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Киев убийство русановка

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