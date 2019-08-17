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Расчленил и выбросил тело: полиция расследует жестокое убийство в Киеве

Сегодня, 12:58

После ссоры во время застолья мужчина схватил нож и ударил погибшую по голове

В Киеве полиция расследует жестокое убийство женщины. Подозреваемого в преступлении уже задержали, сообщает сектор коммуникации Нацполиции столицы.

Как стало известно, в Днепровское управление полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что в канале на улице Энтузиастов обнаружили пакеты с фрагментами человеческого тела. Работники полиции установили, что погибшей является местная жительница, 1984 года рождения. За два дня до ужасной находки о ее исчезновении сообщила мать погибшей. Правоохранители начали поиски злоумышленника.

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"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий мы разоблачили в совершении убийства 38-летнего киевлянина. Как выяснилось, накануне местная жительница вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес части тела в канал", – сообщил начальник сектора криминальной полиции Днепровского управления полиции Игорь Болвы.

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В доме подозреваемого следственно-оперативная группа изъяла ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства. Фигуранта задержали и доставили в управление полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновнику преступления грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее полицейские Харьковской области совместно с коллегами из Днепропетровской области задержали россиянина за совершение убийства.

Кроме этого, в Запорожье полицейский организовывал заказное убийство. Полицейский через посредника подыскивал киллера среди людей с уголовным прошлым, чтобы "заказать" местного жителя, якобы обидевшего его близкого родственника.

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Киев убийство тело подозреваемый расчленил

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