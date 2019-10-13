Расправа прямо на свадьбе: в Киеве убили "вора в законе"

На одного из лидеров преступных группировок стало меньше – с ним разобрались три «вора в законе»

"Вор в заоне" Андрей "Неделя". Скриншот

Бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил о гибели "вора в законе", которого убили свои же и прямо на свадьбе. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, на торжествах по случаю свадьбы в семье криминального авторитета Олега "Бакинского", три "вора в законе" лишили статуса "вор в законе" Андрея известного по кличке "Неделя", он же "Львовский".

"После чего этого уже недовора сильно избили и выбросили за пределы территории. У "воров в законе" можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни. Вообще это очень хорошо, в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше. Невозможно подняться на гору, не пройдя весь путь, обязательно будет падение. Этот фрукт его не проходил, так было и будет всегда, эта закономерность точно для всех", – написал Аброськин.

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Андрей Степанович Недзельский ("Неделя", Андрей "Львовский") — влиятельный украинский криминальный авторитет, вор в законе (хотя на момент получения "титула" не отбывал срок наказания в местах лишения свободы, что противоречит "старым понятиям"). Имел широкие связи среди славянских и кавказских воров из клана Деда Хасана, являлся "смотрящим" по Украине и Киеву, а также держателем украинского воровского "общака".

Как сообщали новости "Сегодня", в июне "вор в законе" по кличке Принц после встречи с полицией выехал из Украины. Аброськин рассказывал, как уголовный авторитет пообещал покинуть страну.

А в марте в Киеве полиция накрыла сходку криминальных авторитетов. Задержанный криминальный авторитет из Грузии разыскивался за преступления в Италии.

Видео: ГУ НП Киева

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