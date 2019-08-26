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Расследуют как теракт: подробности обстрела из гранатомета в центре Киева (фото, видео)

26 августа, 11:28

Полиция официально прокомментировала ночной инцидент

Видео: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция расследует обстрел из гранатомета здания в центре Киева по статье "террористический акт". Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В Киеве введен специальный оперативный план для поисков злоумышленников. Прорабатывается наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников. Событие квалифицированно как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч.1 ст. 258 УК", – сообщили в полиции.

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Правоохранители уточнили, что сообщение о взрыве возле дома по адресу улица Паньковская, 5 (там находится офис "Мостобуда") поступило 26 августа в 1:30. В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов. Ранее очевидцы сообщали, что снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания, также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. 

Правоохранители обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета через дорогу от здания "Мостобуда": "При отработке территории изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения", – отмечается в сообщении.

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Напомним, это уже не первый случай обстрела зданий из гранатомета. Так, в июле-2019 в Киеве также обстреляли из гранатомета здание телеканала, которое находится на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. Тогда следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по статье "теракт".

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Источник: Сегодня

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