Разборки маршрутчиков в Броварах: новые подробности расследования

После пятничной стрельбы в Броварах Киевской области общее число задержанных может достигнуть 60 человек. Как рассказала сайту "Сегодня" спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская, по состоянию на 1 июня полицией были задержаны 30 человек.

"25-м предъявлены подозрения, 20 участников конфликта арестованы судом и в течение два месяца будут находиться под стражей", – сообщила нам Виталия Грохольская.

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков утром в понедельник заявил, что двум лицам подозрения предъявлены заочно, до задержания.

"На очереди – организаторы преступления. Следствие продолжается. Еще не вечер", – сообщил министр на своей странице в соцсети.

По данным полиции, после стрельбы были открыты уголовные производства по нескольким статья УК: "Хулиганство", "Незаконное обращение с оружием", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Покушение на убийство двух и более лиц".

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Около 7 часов утра прогремели выстрелы на месте стоянки одной из маршруток. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко показал фото задержанных.

По его словам, изъято значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Также каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений. Позже Геращенко добавил, что копам известны фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба.

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