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Разборки на дорогах в Киеве: мужчина ножом проткнул водителю шину (видео)

13 декабря, 11:16

Конфликт вспыхнул после того, как кто-то из водителей не уступил дорогу

В Киеве на перекрестке бульвара Кольцова и улицы Зодчих между водителями Nissan и "ГАЗели" произошел конфликт. В результате инцидента водитель "японца" взял нож и пробил колесо в машине оппонента. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

"У водителей Nissan и "ГАЗели" произошел конфлик на дороге на почве того, что кто-то кого-то не пропустил, второй посигналил и понеслась. Водитель Nissan, долго не думая, взял нож и пробил переднее правое колесо водителю "ГАЗели". После этого быстренько уехал", – говорится в подписи к видео.

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Ранее двое водителей устроили драку после ДТП прямо на газоне возле проезжей части в центре столицы.

Кроме того, в Киеве водитель легковушки Kia решил с кулаками разобраться с маршрутчиком по причине того, что тот якобы не дал ему закончить маневр на дороге.

При этом в столице устраивают драки не только водители, но и пассажиры общественного транспорта. Не так давно сообщалось, что в маршрутке №555 подрались две пассажирки, которые не смогли поделить место.

Видео: Киев Оперативный

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Киев водители конфликт

Источник: Сегодня

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