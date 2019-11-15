Разборки на дороге в Киеве закончились серьезным ДТП: водителя сбила машина (видео 18+)

Мужчина находился на проезжей части и его сбил третий участник дорожного движения

Фото из открытых источников

В Киеве на проспекте Победы автомобиль сбил мужчину, который уже стал участником ДТП и находился на проезжей части. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"На проспекте Победы дорожный конфликт между двумя водителями закончился наездом на одного из них третьим участником дорожного движения. Жив. Политравмы", – говорится в сообщении.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и несовершеннолетним!

Другие подробности пока что не сообщаются.

Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября на Лесном массиве в Киеве столкнулись Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia, в результате чего пострадала девушка.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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