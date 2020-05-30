Разборки перевозчиков в Броварах: как об этом шутят в соцсетях (фото)

Инцидент сравнивают с кинофильмами и компьютерными играми

Вооруженные разборки, которые устроили перевозчики в Броварах, не поделившие пригородные маршруты, стали темой для шуток в соцсетях. В Facebook появилось немало "фотожаб", иллюстрирующих перестрелку в пригороде столицы, словно в лихих 90-х. События, развернувшиеся утром 29 мая в городе, шутники сравнивают с кинофильмами и легендарными компьютерными играми.

Мы собрали подборку с самыми яркими "фотожабами".

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Напомним, что ранним утром 29 мая десятки молодых людей со стрельбой атаковали место стоянки одной из маршруток в Броварах. Антон Геращенко назвал это "криминальной разборкой между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси". После инцидента в Киевской области был объявлен план-перехват.

Также стало известно, из-за каких сумм произошла стрельба в Броварах. Ведь выручка на маршрутах, из-за которых началась перестрелка, ежедневно составляет около 250 тысяч гривен.

После сегодняшней стрельбы в Броварах собираются усилить меры безопасности и пересмотреть маршруты для патрулирования. Ведь, как известно, в ходе стрельбы пострадало и жилье мирных броварчан.

Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

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