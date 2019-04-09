Разборки под землей: на станции метро в Киеве подрались пассажиры
Пока что не уточняется, что стало причиной драки
В Киеве утром во вторник, 9 апреля, на платформе центральной станции столичной подземки "Майдан Независимости" произошла драка. Соответствующее видео опубликовано в Facebook в паблике "dtp.kiev.ua".
На обнародованных кадрах видно, как неизвестный мужчина и парень догоняют друг друга по всей платформе и наносят удары, пугая остальных пассажиров. При этом видно, как мужчина упал у вагона поезда, а парень бьет его ногами.
В паблике уточняется, что из-за ЧП в метро было скорректировано движение поездов в обоих направлениях. Были ли задержаны хулиганы, пока что не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной такого поведения мужчин.
Напомним, в Киеве на платформе станции метро "Олимпийская" утром 23 марта умер мужчина. По словам очевидцев, ему стало плохо в вагоне поезда, который двигался со станции метро "Дворец Украина", он вышел на "Олимпийской", схватился за колону и, простояв около минуты, упал на платформу. Бригада медиков, которая оперативно прибыла по вызову, смогла лишь констатировать смерть человека. Личность мужчины уже установлена. Ему было 70 лет.
Также сообщалось, что не так давно в столице анонимы "заминировали" сразу четыре станции метро.
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