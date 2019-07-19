Разоблачение взяточников в Борисполе: Луценко выложил видео

Глава Генпрокуратуры опубликовал видео с фигурантами дела о получении неправомерной выгоды

Архивное фото.

Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского горсовета.

Об этом в своем Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, добавив, что чиновники "требовали и получили от предпринимателей 60 тысяч гривен".

Руководитель ГПУ выложил также видео, на котором были сняты двое мужчин, сидящих за столом в кабинете – один из них занимается бумагами, а второй пересчитывает деньги, раскладывая их на три стопки.

Отметим, что чиновникам инкриминируют организацию преступной схемы отмывания денег за заключение договоров в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Установлено, что в 2018 году первый заместитель Бориспольского городского головы Киевской области вступил в преступный сговор с начальником Главного управления ЖКХ городского совета, и директором коммунального предприятия "Производственное управление коммунального хозяйства". Они организовали преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды в качестве "откатов" за заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в сфере ЖКХ за бюджетные средства", – сообщали в полиции Киевской области.

Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Мы писали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.

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