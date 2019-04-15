Рецидивист, жестоко убивший девушку в Киеве, получил 11 лет тюрьмы

Убийство произошло три года назад сразу послед освобождения 28-летнего киевлянина из мест лишения свободы

Фото: прокуратура Киева/Facebook.

Рецидивист, который жестоко убивший девушку в Киеве, приговорен к 11 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Указанное преступление 28-летний киевлянин совершил в марте 2016 года сразу после освобождения из мест лишения свободы. Так, находясь в арендованной квартире по месту жительства потерпевшей, будучи в состоянии наркотического опьянения, во время внезапно возникшего конфликта на бытовой почве нанес ей многочисленные удары ножом в шею, грудь и живот. От полученных травм девушка скончалась на месте", – говорится в сообщении.

Коллегия судей Шевченковского районного суда признала обвиняемого виновным в совершении этого преступления и назначила злоумышленнику наказание в виде 11 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что под Киевом в Фастове убили 42-летнего главу одного из фермерских хозяйств. Тело погибшего нашли около полуночи 14 апреля у его дома. В полиции Киевской области сайту "Сегодня" сообщили, что кроме того, что мужчина был фермером, он еще был депутатом районного совета, поэтому тут может быть замешана местная политика и чьи-то бизнес-интересы.

Также сообщалось, что в супермаркете в одном из столичных ТЦ на улице Калнышевского, 2 на Минском массиве в отделе выпечки словесная перепалка между двумя покупателями закончилась трагедией.

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