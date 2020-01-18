Рекордные кражи в Киеве: сейф на рельсах и 800 тыс. долларов

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В полиции Киева рассказали о рекордных квартирных кражах последнего времени. Как сообщил в интервью сайту "Сегодня" начальник Печерского управления полиции столицы Андрей Дуброва, добычей домушников стали крупные суммы от 40 до 800 тысяч долларов. В пересчете на гривни воры унесли с собой более 18 млн.

"Был случай, когда воры унесли с собой из квартиры более 800 тысяч долларов. Был и такой случай, когда воры забрались в квартиру, подобрав ключ и в шкафу-купе обнаружили сейф. Он для них стал проблемным из-за того, что был приварен к рельсе. Рельс, в свою очередь, был залит в пол, – рассказал нам Андрей Дуброва. – Так вот, домушники начали резать сейф. Работали не один час. Им помогло то, что этажом выше велись строительные работы и общий шум не вызывал ни у кого подозрений. Из сейфа они забрали тогда порядка 40 тыс. долларов. Также в сейфе было оружие. Работаем над раскрытием этой кражи".

По словам полицейских, ошибка хозяев была в том, что у них в квартире хоть и была сигнализация, но не работала.

"Как правоохранитель, могу сказать, что в данном случае домушники не успели бы унести деньги. Минут через 5 приехал бы наряд и задержал бы их", – сказал нам Андрей Дуброва.

Также он рассказал, как можно определить, что вашу квартиру приметили домушники.

"Воры сначала ставят метки на двери квартиры. Например, между дверью и дверной коробкой ставят миниатюрную скобу, вырезанную из пластиковой бутылки. Ставят ее так, что обычному человеку ее не заметить. Через 2-3 дня приходят и смотрят, на месте ли метка или все же кто-то приходит в квартиру. Консьержи очень редко чем-то в состоянии помочь полиции. Несмотря на это, у нас есть достаточно много раскрытий и задержаний", – уточнил Дуброва.

Ранее эксперты рассказали, как правильно выбрать двери, надежный замок и сигнализацию для охраны жилья.

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