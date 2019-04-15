Рейдерская атака под Киевом: стали известны новые подробности

Полиция задержала в одном из сел Васильковского района 63 человека и изъяла оружие

Фото: kv.npu.gov.ua.

В полиции Киевской области сообщили подробности рейдерской атаки в селе Ольшанская Новоселица, где неизвестные пытались силой захватить аграрное предприятие и снять с должности председателя сельского совета.

Так, в пресс-службе ГУ Нацполиции в области уточнили, что в селе Гребенки (в 20 минутах от Ольшанской Новоселицы) "накрыли" более 60 человек с оружием.

"На днях в полицию Киевской области поступило сообщение о том, что в одном из гостиничных комплексов села Гребенки находятся неизвестные мужчины и, возможно, у них есть оружие", - говорится в сообщении.

На место прибыла полиция и обнаружила 63 человека, которые находились на территории комплекса. Личности этих граждан были установлены, их допросили. Также полицейские провели обыск в гостинице, во время которого изъяли оружие. Сейчас правоохранители проверяют его законность.

Фото: kv.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.

При этом по рейдерскому захвату в Ольшанской Новоселице открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество), по ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и по ч. 1 ст. 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в ноябре 2018 года был внесен в Верховную Раду был внесен антирейдерский закон. Министр юстиции Павел Петренко отмечал, что законопроект разработан совместными усилиями Министерства юстиции, народных депутатов, представителей бизнес-сообщества, офиса BRDO и бизнес-омбудсмена.

Впрочем, в декабре минувшего года Верховная Рада не приняла этот антирейдерский закон во втором чтении. Документ был отправлен на доработку для повторного второго чтения.

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