Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Рейдерская атака под Киевом: стали известны новые подробности

Сегодня, 13:56

Полиция задержала в одном из сел Васильковского района 63 человека и изъяла оружие

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В полиции Киевской области сообщили подробности рейдерской атаки в селе Ольшанская Новоселица, где неизвестные пытались силой захватить аграрное предприятие и снять с должности председателя сельского совета.

Так, в пресс-службе ГУ Нацполиции в области уточнили, что в селе Гребенки (в 20 минутах от Ольшанской Новоселицы) "накрыли" более 60 человек с оружием.

"На днях в полицию Киевской области поступило сообщение о том, что в одном из гостиничных комплексов села Гребенки находятся неизвестные мужчины и, возможно, у них есть оружие", - говорится в сообщении.

На место прибыла полиция и обнаружила 63 человека, которые находились на территории комплекса. Личности этих граждан были установлены, их допросили. Также полицейские провели обыск в гостинице, во время которого изъяли оружие. Сейчас правоохранители проверяют его законность.

Фото: kv.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.

При этом по рейдерскому захвату в Ольшанской Новоселице открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество), по ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и по ч. 1 ст. 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.


Напомним, в ноябре 2018 года был внесен в Верховную Раду был внесен антирейдерский закон. Министр юстиции Павел Петренко отмечал, что законопроект разработан совместными усилиями Министерства юстиции, народных депутатов, представителей бизнес-сообщества, офиса BRDO и бизнес-омбудсмена.

Впрочем, в декабре минувшего года Верховная Рада не приняла этот антирейдерский закон во втором чтении. Документ был отправлен на доработку для повторного второго чтения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег полиция, рейдерство, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " Рейдерская атака под Киевом: стали известны новые подробности". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Жестко, мордой в пол": Гройсман призвал к активной борьбе с рейдерами

12 апреля, 11:38

Премьер-министр обратился к правоохранителям и депутатам Рады

Верховная Рада не приняла антирейдерский закон

20 декабря 2018, 11:12

Парламент не одобрил во втором чтении законопроект по противодействию незаконному захвату предприятий и земли

В Днепропетровской области полицейские задержали банду рейдеров

26 ноября 2018, 12:46

В отношении семи преступников открыто четыре уголовных производства

"Рейдерство стоп": в Раде появился новый законопроект для бизнеса

21 ноября 2018, 11:23

О предложенных изменениях рассказал министр юстиции Павел Петренко

Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера

Сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь

Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

В день рождения Л.Украинки Климкин напомнил о ее словах про Крым

Футболиста Динамо в третий раз подряд признали игроком тура в УПЛ

''Рабство?" В Крыму жители резко восстали против оккупантов

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Лукашенко сделал прогноз по второму туру выборов в Украине

Брежнева рассказала от кого родила дочь Соню

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день