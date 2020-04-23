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Резня в Голосеево: полиция разыскивает убийцу киевлянина (фото)

23 апреля, 12:57

Александр Марущак

О пропаже мужчины заявили его соседи

Полиция Киева разыскивает мужчину, который убил своего знакомого. В полицию 17 апреля обратились соседи, сообщив, что мужчина несколько дней не выходит на связь. Он снимал квартиру в доме на улице Академика Кащенко в Голосеевском районе Киева.

"Когда на место выехали сотрудники полиции, то рядом с квартирой они обнаружили следы крови, а в квартире труп мужчины 1976 года рождения. На теле были ножевые ранения. Скорей всего между мужчинами, которые были знакомы, произошел какой-то конфликт", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

В полиции отмечают, что в совершении данного преступления подозревается и разыскивается Матяшенко Виктор Андреевич, 23 мая 1988 года рождения, уроженец города Мукачево Закарпатской области.

"Если кто-то имеет какую-либо информацию о месте пребывания разыскиваемого лица, просим сообщить работников полиции по следующим номерам: (067) 592 26 59, (095) 530 39 08 или 102", – отмечают в полиции

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По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что во Львове задержали подозреваемого в убийстве двух женщин. Также мы писали о том, что под Харьковом задержали юношу, которого подозревают в убийстве бабушки.

Также полиция разыскивает мужчину, который расстрелял двух человек:

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Киев убийство розыск ножевые ранения уголовное производство

Источник: Сегодня

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