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Резня в столичном зале игровых автоматов: полиция сообщила подробности

18 ноября, 12:59

По данным копов, пострадавший претензий к обидчику не имеет

/ Фото: Киев Оперативный

Столичная полиция сообщила подробности поножовщины в зале игровых автоматов "Лото" на Подоле, в результате которой мужчина получил колото-резаную рану бедра.

"Между двумя посетителями заведения возникла словесная перепалка. Во время конфликта один из них достал нож и ударил им оппонента в ногу. После совершенного злоумышленник скрылся. 38-летнего киевлянина с колото-резаной раной бедра госпитализировали. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой", – говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Национальной полиции.

При этом уточняется, что пострадавший мужчина никаких претензий к обидчику не имеет.

"После проведения надлежащей проверки полицейскими будет принято соответствующее правовое решение по данному инциденту", - резюмировали в полиции.

Ранее в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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Киев поножовщина резня

Источник: Сегодня

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