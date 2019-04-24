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Резонансные ДТП в Киеве: суды и следствие

Сегодня, 09:31

Водитель Hummer под арестом, а шоферу BMW суд разрешил залог

Дмитрий Щерблюк/Информатор
Дмитрий Щерблюк/Информатор.

За последний год в Киеве произошло несколько шокирующих масштабных аварий, в которых погибли люди. Некоторые дела уже дошли до судов, но приговоров пока нет.

Одно из самых громких ДТП случилось в июле 2018 года на бул. Леси Украинки. 23-летний водитель на автомобиле Hummer H2 сбил насмерть на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, причем после наезда остановился не сразу, но в итоге таки был задержан.

Фото: А.Ракитин, Сегодня

Правоохранители во время расследования установили, что он поехал на красный сигнал светофора. Но экспертизы доказали, что водитель не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его действия были квалифицированы по двум статьям: нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, и оставление в опасности. Максимальный срок по ним — до восьми лет тюрьмы.

"Обвинительный акт в указанном уголовном производстве еще 13 сентября 2018 года направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу. В настоящее время продолжается судебное следствие. Обвиняемый находится под стражей", — рассказали "Сегодня" в прокуратуре Киева. 

До суда дошло и прошлогоднее дело о смертельном ДТП на "Дорогожичах": 24 июля на перекрестке улиц Щусева и Телиги столкнулись Nissan и Renault, последний отлетел на тротуар на пешеходов.

Фото: А.Ракитин, Сегодня

Один из них погиб, трое пострадали. Подозрение выдвинули водителю Nissan, который поехал на красный свет, но ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело сейчас рассматривается в Шевченковском суде.

По другим резонансным авариям пока идет следствие. Так, под арестом находится 29-летний водитель Audi, устроивший массовое ДТП на площади Победы 31 января 2019 года. Напомним, он ехал по ул. Дмитриевской в направлении Старовокзальной, зацепил Volkswagen, а потом на скорости врезался в автомобиль Mazda, стоящий в тянучке.

Фото: А.Ракитин, Сегодня

От удара машины разлетелись и задели еще три — Toyota, Daewoo и Skoda. В результате аварии погибла женщина-водитель Mazda. Расследование еще не закончено, проводится ряд экспертиз.

Вспомним и о трагическом ДТП, которое произошло в ночь на 16 февраля. На Столичном шоссе BMW X5 протаранил такси Daewoo Lanos, который от удара превратился в груду металла и загорелся, погибла молодая пассажирка.

Фото: А.Ракитин, Сегодня

Водитель BMW, сын известного бизнесмена, скрылся с места аварии, а на следующий день пришел к правоохранителям с адвокатом. Изначально суд отправил подозреваемого под арест на два месяца, но недавно мера пресечения была изменена на залог в размере 305 тысяч гривен.

"Обжалуем это в апелляционном порядке", — говорят в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что на Столичном шоссе в районе Чапаевки произошла крупная авария с пострадавшими. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz Vito вез людей из города Кропивницкий в Борисполь. В салоне, кроме водителя, находилось восемь пассажиров: четыре женщины и четыре ребенка. Также смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель. 


Также мы писали, что в Сумской области столкновение двух легковушек унесло жизни четырех человек.

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Тег Киев, ДТП, расследование

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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