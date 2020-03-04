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Родила в туалете и вывезла в лес: в Киевской области будут судить женщину, убившую ребенка

4 марта, 13:48

Наталья Руда

Жительнице Фастова грозит до пяти лет лишения свободы

Полиция Киевской области передала в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая подозревается в умышленном убийстве своей новорожденной дочери. Как писали новости "Сегодня", инцидент произошел в конце прошлого года в Фастове.

По данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции в регионе, 32-летняя беременная женщина в туалете родила девочку. После родов она завернула малышку в полотенце и отвезла ее в лесополосу, где и бросила.

Тело младенца обнаружили работники полиции. По данному факту было открыто уголовное производство. Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления ч.1 ст.117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Напомним, Апелляционный суд в Киеве отменил для пересмотра приговор Голосеевского райсуда в виде восьми лет тюрьмы горе-матери Владиславе Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малолетних детей.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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убийство ребенок киевская область

Источник: Сегодня

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