Родились в рубашках: под Киевом семья попала в страшное ДТП и осталась цела
Взрослые были пристегнуты, а дети ехали в автокреслах
В Патрульной полиции Киевской области сообщили о масштабной аварии, которая произошла около двух часов ночи 21 марта на 45 км автодороги Киев – Харьков. Водитель, управляя Opel Omega, не учел дорожные обстоятельства, превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, слетел на обочину и перевернулся.
"В авто находилась целая семья: отец, мать, и двое детей 3,5 года и 6 месяцев", – сообщают патрульные.
Чудом ни водитель, ни пассажиры в аварии не пострадали. Правоохранители говорят, что взрослые были пристегнуты, а дети ехали в автокреслах. Именно эти элементарные средства безопасности их и спасли.
На месте ДТП полицейские составили схему, отобрали объяснения у нарушителя и составили него административный протокол по ст. 124 КУоАП ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП").
Напомним, несколько дней назад в Киеве неподалеку от станции метро "Дорогожичи", на перекрестке улиц Телиги и Щусева, столкнулись три легковых автомобиля и маршрутка.
Также мы писали, что в Киевской области в последние дни произошло четыре смертельных ДТП.
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