Родились в рубашках: под Киевом семья попала в страшное ДТП и осталась цела

Взрослые были пристегнуты, а дети ехали в автокреслах

Патрульная полиция Киевской области.

Родились в рубашках: под Киевом семья попала в страшное ДТП и осталась цела Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/361/2c3/5c93612c3baa2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/361/2c3/5c93612c3baa2.jpg 2019-03-21T12:05:00+02:00 Происшествия Взрослые были пристегнуты, а дети ехали в автокреслах

В Патрульной полиции Киевской области сообщили о масштабной аварии, которая произошла около двух часов ночи 21 марта на 45 км автодороги Киев – Харьков. Водитель, управляя Opel Omega, не учел дорожные обстоятельства, превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, слетел на обочину и перевернулся.

"В авто находилась целая семья: отец, мать, и двое детей 3,5 года и 6 месяцев", – сообщают патрульные.

Чудом ни водитель, ни пассажиры в аварии не пострадали. Правоохранители говорят, что взрослые были пристегнуты, а дети ехали в автокреслах. Именно эти элементарные средства безопасности их и спасли.

На месте ДТП полицейские составили схему, отобрали объяснения у нарушителя и составили него административный протокол по ст. 124 КУоАП ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП").

Напомним, несколько дней назад в Киеве неподалеку от станции метро "Дорогожичи", на перекрестке улиц Телиги и Щусева, столкнулись три легковых автомобиля и маршрутка.

Также мы писали, что в Киевской области в последние дни произошло четыре смертельных ДТП.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.