Российского "вора в законе", которого разыскивал Интерпол, задержали в Киевской области

Мужчину разыскивали, чтобы арестовать и экстрадировать в Испанию

Фото: Национальная полиция.

Сотрудники Национальной полиции в рамках операции "Мигрант" отыскали и задержали 48-летнего гражданина Российской Федерации, "вора в законе", который находился в международном розыске. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Мужчину разыскивали, чтобы арестовать и экстрадировать в Испанию за совершение преступлений, предусмотренных ст. 515, ст. 517 (незаконное преступное объединение), ст. 301, ст. 302 (отмывание денег), ст. 392, ст. 390 (фальсификация в коммерческом или в официальном документе), ст. 305 (против государственного казначейства) Уголовного кодекса Королевства Испании.

"Основанием для задержания является международный ордер на арест и европейский ордер на задержание и доставку злоумышленника. Сейчас разыскиваемого доставили в Бориспольский отдел полиции, где на него составили протокол задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления, согласно ст. 208 УПК Украины на 72 часа для дальнейшего содержания в изоляторе временного содержания до принятия решения судом", – сообщили в полиции.

Напомним, в Одессе задержали иностранца, которого Интерпол разыскивал за убийство в Лос-Анджелесе. Мужчина был объявлен в розыск за совершение убийства на территории США.

Ранее в международном аэропорту "Львов" украинские пограничники задержали гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола.

Кроме того, сообщалось о задержании в аэропорту "Борисполь" объявленного в международный розыск гражданина Великобритании в октябре.

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