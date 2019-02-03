Руины и пепелище: что осталось после пожара в Киеве на "Лесной"

Пожар в складских помещениях бушевал почти целые сутки

Руины и пепелище: что осталось после пожара в Киеве на "Лесной" 2019-02-03T16:40:00+02:00 Происшествия Пожар в складских помещениях бушевал почти целые сутки





















Пожар, который вспыхнул в складских помещениях в Деснянском районе столицы на улице Червоноткацкой (в районе станции метро "Лесная"), бушевал почти сутки. Спасателям удалось его ликвидировать только к обеду 3 февраля. Площадь возгорания составила 10,5 тысяч кв. м.

В складских помещениях, которые охватил огонь, хранились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника.

Пожар сильно повредил помещения. Крыша и окна здания выгорели полностью, частично окна. Густой черный дым распространился на большую часть района, а в воздухе повис едкий запах гари.

Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как известно, огонь в складских помещениях в Киеве вспыхнул около 12:00 в субботу, 2 февраля. По состоянию на 16:30 площадь пожара составила уже 10,5 тысяч кв. м. Сложность ликвидации огня заключалась в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходилось проводить магистральные линии с дальней дистанции. Вокруг здания осуществляли замеры воздуха на наличие вредных веществ.

Также вечером 2 февраля стало известно, что в 23:03 пожар в четырехэтажном складском здании на ул. Червоноткацкой, 69, в Деснянском районе столицы, был локализован.

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