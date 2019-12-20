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С Центрального ж/д вокзала в Киеве эвакуируют пассажиров: названа причина (фото)

20 декабря, 15:34

Александр Марущак

На месте из-за сообщения о минировании работают специалисты

В Киеве в пятницу, 20 декабря, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. На месте сейчас работают взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуируют пассажиров и персонал.

Анонимный звонок поступил в 14:05. В полиции пока не могут сказать, всех ли пассажиров и персонал вывели из помещения Центрального вокзала.

"Об этом нам сообщат позже. На месте работают спецслужбы", – говорят в полиции.

Заметим, что в таких случаях пассажиров пускают к поездам по подземным тоннелям, которые ведут к платформам. И на поезд никто не опаздывает. Правда, с тяжелыми сумками очень сложно идти по ступенькам переходов, особенно пенсионерам.

Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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Киев вокзал эвакуация минирование эвакуация пассажиров

Источник: Сегодня

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