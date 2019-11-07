С Центрального ЖД вокзала всех срочно эвакуируют: в полиции назвали причину (дополнено)

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В Киеве аноним заминировал Центральный железнодорожный вокзал. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в столичном главке Национальной полиции Украины.

"Сообщение поступило около17:00. На данный момент из помещения вокзала эвакуируют всех работников и пассажиров, после чего начнется проверка помещений взрывотехниками и кинологами", – сообщили нам в Главном управлении Национальной полиции Киева.

В полиции добавляют, что не знают точного количества людей, которым придется покинуть помещение вокзала. Но по скромным подсчетам – это несколько сотен человек. Кстати, пассажирам и сотрудникам вокзала придется как минимум час стоять под дождем и ждать пока специалисты проверят помещение терминала.

Напомним, волна минирований, захлестнувшая Киев, затронула в четверг, 7 ноября, и железнодорожное сообщение. Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", неизвестный сообщил о минировании поезда Львов – Дарница, взрывотехникам для проверки пришлось высадить 400 пассажиров из вагонов.

Также сообщалось, что сегодня в Киеве снова сообщили о минировании станций метро. На этот раз пришло сообщение о том, что взрывчатка заложена сразу на двух разных линиях – красной и зеленой.

"На данный момент станции "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты на вход и выход. Поступило анонимное сообщение о минировании. Проводится проверка", – рассказали в Киевском метрополитене.

При этом также был закрыт пересадочный узел с "Золотых ворот" на "Театральную".

Напомним, новости "Сегодня" разбирались, кто оставляет сообщения о минировании:

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