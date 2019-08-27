С киевского моста едва не упал автомобиль

По свидетельствам очевидце, машина мчалась на большой скорости и начала переворачиваться

Фото: 24.kz.

На Северном мосту в Киеве, где недавно заметили малолетних экстремалов, произошла крупная авария. Автомобиль едва не вылетел в Днепр.

По словам свидетелей, машина летела на большой скорости и неожиданно начала переворачиваться. Сделав не менее десяти кульбитов, машина ударилась в отбойник и остановилась у ограды. Водитель остался жив, за минуту после аварии его вытащили из салона.

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Как сообщали новости "Сегодня", жуткое ДТП произошло в понедельник утром на проспекте Победы. По предварительным данным, автомобиль BMW летел на скорости по проспекту со стороны метро "Берестейская" и возле светофора зацепил такси Chevrolet, которое поворачивало на Гарматную. После столкновения BMW отбросило на тротуар, авто врезалось в ограждение подземного перехода и загорелось. Неравнодушные люди достали из салона 28-летнюю женщину-водителя и двух мужчин, 30 и 23 лет. Увы, водитель уже была мертва, пассажиров госпитализировали.

Ранее в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Кроме этого, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе . Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору.

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