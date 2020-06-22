С "превышения власти" на "пытки": экс-полицейским из Кагарлыка изменили подозрения

Следствие переквалифицировало подозрение экс-полицейским из Кагарлыка, обвиняемым в изнасиловании, Николаю Кузиву и Сергею Сулиме. Сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц (ст. 152 УК) и пытках по предварительному сговору группой лиц (ст. 127 УК). Превышение полномочий работником правоохранительного органа (ст. 365 УК) исчезло из квалификации.

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Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает "Громадське радіо".

"365-ю переквалифицировали в 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", - сказал он.

Таким образом, "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" переквалифицировали на "пытки по предварительному сговору группой лиц".

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Также, по словам Смирнова, по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, но большинство еще проводят.

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Ранее суд рассмотрел апелляцию подозреваемых и оставил их под стражей на два месяца.

Напомним, внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отделения полиции за изнасилование местной жительницы 1994 года рождения. После этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых Николая Кузива и Сергея Сулиму, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство и расформировал подразделение. Он отправил весь личный состав Кагарлыкского отделения полиции на переаттестацию.

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