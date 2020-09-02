Самый большой флаг Украины пытался осквернить выпивший мужчина

Мужчина пытался повредить сам флагшток, а также оборудование, которое его художественно подсвечивает.

На территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне задержали неадекватного мужчину, который пытался повредить художественную подсветку к новому флагштоку.

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Задержали мужчину сотрудники Муниципальной охраны Киева.

"Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возле нового флагштока он вел себя неадекватно, пытался повредить сам флагшток, а также оборудование, которое его художественно подсвечивает. Сотрудники Муниципальной охраны задержали буйного мужчину и передали полицейским, которые прибыли на место ЧП", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе Муниципальной охраны.

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Напомним, девяностометровый флагшток с наибольшим в Украине флагом был открыт ко Дню национальна флага Украины – 23 августа. Полотнище флага на флагштоке – 16 на 24 метра.

Сначала флагшток планировали построить за счет городского бюджета, и на это предполагалось потратить до 50 миллионов гривен. Однако позднее планы изменились, и в КГГА сообщали, что благотворительные организации потратят на флагшток в 4-5 раз меньше, чем заявлялось ранее.

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