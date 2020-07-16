СБУ поймала чиновников Нацакадемии наук на передаче земли в Киеве ценой в сотни миллионов гривен

Служба безопасности Украины поймала чиновников Национальной академии наук на незаконной передаче под застройку участков столичной земли стоимостью более 300 млн гривен.

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Об этом сообщает сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица НАНУ с нарушением требований постановления Кабинета Министров Украины и без обязательного согласования с Бюро Президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания". Организаторы сделки противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 гектара в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участок в собственность.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ст. 356, ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины правоохранители проводят обыски в Президиуме НАН для извлечения документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.

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Продолжаются следственные действия.

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Кроме того, в Херсонской области начальника ГСЧС обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств .

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