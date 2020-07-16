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СБУ поймала чиновников Нацакадемии наук на передаче земли в Киеве ценой в сотни миллионов гривен

16 июля, 00:55

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Организаторы сделки противоправно передали застройщику земли

Служба безопасности Украины поймала чиновников Национальной академии наук на незаконной передаче под застройку участков столичной земли стоимостью более 300 млн гривен.

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Об этом сообщает сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица НАНУ с нарушением требований постановления Кабинета Министров Украины и без обязательного согласования с Бюро Президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания". Организаторы сделки противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 гектара в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участок в собственность.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ст. 356, ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины правоохранители проводят обыски в Президиуме НАН для извлечения документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.

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Продолжаются следственные действия.

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Кроме того, в Херсонской области начальника ГСЧС обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств .

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земля СБУ нану

Источник: Сегодня

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