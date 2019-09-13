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СБУ поймала на взятке главу управления Гоструда в Киевской области

13 сентября, 14:12

Чиновник обещал предпринимателю за 60 тысяч гривен не отражать в акте нарушения, выявленные в ходе проверки

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины поймала на взятке руководителя Главного управления Гоструда в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины установили, что чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры. За 60 000 гривен чиновник обещал предпринимателю не отражать в акте нарушения, выявленные в ходе проверки. К противоправной деятельности фигурант дела привлек адвоката как посредника", - говорится в сообщении.

/ Фото: СБУ

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/ Фото: СБУ

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из улиц столицы.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен.

Кроме этого, на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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Киев взятка задержание

Источник: Сегодня

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