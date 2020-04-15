СБУ провела обыски в КГГА по делу о коррупции: что известно

По информации источника, никаких денег в кабинете у Поворозника никто не изымал

В помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) во вторник вечером, 14 апреля, прошли обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

В Киевской мэрии сам факт проведения обыска в кабинете Николая Поворозника, первого заместителя главы КГГА сайту "Сегодня" подтвердили.

Как сообщил нам источник в КГГА, Николай Поворозник впустил сотрудников СБУ в свой кабинет поскольку они проводили оперативно-следственные действия, даже без постановления суда.

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"Могу с уверенностью сказать, что никаких денег в кабинете у Поворозника никто не изымал и его никто не задерживал", – рассказали сайту "Сегодня" в мэрии.

Как сообщалось, в Киеве 20 февраля задержали директора одного из государственных предприятий на получении взятки в более полумиллиона гривен.

В то же время Служба безопасности Украины в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. Общая сумма взяток, которую требовали коррупционеры, составила более 65 млн гривен.

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