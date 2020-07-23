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СБУ выявила хищение десятков миллионов гривен при реконструкции аэропорта "Борисполь"

23 июля, 22:14

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Правоохранители проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь".

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Об этом информирует Служба безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.

"Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн гривен. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства", – говорится в сообщении.

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В квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около 60 000 гривен и более 1,5 миллиона гривен, законность происхождения которых не подтверждена.

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Сейчас продолжается проведение обысков, описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводится совместно со следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее СБУ поймала чиновников Нацакадемии наук на передаче земли в Киеве ценой в сотни миллионов гривен.

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Борисполь СБУ дело реконструкция хищение

Источник: Сегодня

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