СБУ выявила хищение десятков миллионов гривен при реконструкции аэропорта "Борисполь"

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь".
Об этом информирует Служба безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.
"Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн гривен. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства", – говорится в сообщении.
В квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около 60 000 гривен и более 1,5 миллиона гривен, законность происхождения которых не подтверждена.
Сейчас продолжается проведение обысков, описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводится совместно со следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Ранее СБУ поймала чиновников Нацакадемии наук на передаче земли в Киеве ценой в сотни миллионов гривен.
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