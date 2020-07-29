СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве: подробности и фото

Речь идет о взрывах возле станции метро "Шулявская" и на Подоле

Служба безопасности Украины задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 50 биткоинов на полмиллиона долларов. Речь идет о взрывах возле станции метро "Шулявская" и на Подоле.

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Об этом СБУ сообщила 29 июля в своем Telegram-канале.

"Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию ​​метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле. Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро "Минская", а еще один обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после первого взрыва организаторы и исполнители терактов разослали на адреса СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования финансового характера. Они потребовали перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью 500 тысяч долларов на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

"Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания и жительства и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов. В результате оперативники установили двух основных исполнителей – именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы", – уточнили в СБУ.

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Сообщается, что для взрывов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств. В целях конспирации они "скрытно передвигались по городу и пытались максимально избегать камер видеонаблюдения".

Сотрудники СБУ провели 15 обысков по местам жительства и пребывания подозреваемых. В ходе обысков изъяли вещественные доказательства. Так, правоохранители нашли мобильный телефон, в памяти устройства были сохранены QR-коды аналогичные тем, которые злоумышленники оставили на местах совершения взрывов. Также изъяли второй мобильный, с которого осуществлялись звонки в интернет-магазин для заказа wi-fi модулей, которыми оснащали взрывные устройства.

Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных были обнаружены устройства и средства, которые использовались в производстве взрывного устройства.

Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Также подготовлены ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, что взрыв у входа на станцию метро "Шулявская" произошел 17 июля. В результате ЧП пострадали четыре человека.

Взрыв в жилом доме на Подоле произошел утром 27 июля. К счастью, никто не пострадал.

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