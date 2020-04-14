СБУ заподозрила первого заместителя Кличко в коррупции – СМИ

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность первого заместителя главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николая Поворозника.

Об этом сообщает издание "Новое время" со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, чиновник через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов у представителя компании-застройщика за влияние на принятие решений, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений.

Фото: "Новое время"

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14 апреля одним из подразделений СБУ задержан посредник, представлявший интересы Поворозника, при получении 60 тыс. долларов. Кроме того, правоохранительным органам стало известно, что посредник, по согласованию с Поворозником, хотел получить 246 тыс. долларов с другого объекта строительства.

Фото: "Новое время"

В КГГА проходит обыск.

Связаться и получить комментарий самого Поворозника на момент выхода заметки не удалось, его номер отключен.

Ранее в Киеве правоохранители задержали на взятке проректора экологической академии. Мужчина требовал от частного предпринимателя 70 тысяч гривен за содействие в решении вопроса – непринятия мер реагирования экологической инспекции.

Также прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главного государственного ревизора-инспектора налоговой службы по факту получения неправомерной выгоды.

О том, как в Борисполе чиновники попались на вымогательстве, смотрите в сюжете:

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