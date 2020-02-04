"Сдавала бутылки": в Киеве обнаружили тело молодой женщины у гаражей

По данным местных жителей, женщина употребляла алкоголь и часто приносила в пункт приема пустую тару

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В Киеве во вторник, 4 февраля, возле пункта приема стеклотары на улице Вышгородской, 34/1 обнаружили труп молодой женщины, которая сидела, оперевшись спиной на стену гаража.

"На теле не обнаружено следов насильственной смерти. По словам местных жителей, женщина употребляла алкоголь и часто приносила в пункт приема пустую тару. Чтобы установить причину смерти, тело отправлено на судмедэкспертизу. На вид женщине 25-35 лет", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Оболонского района.

В полиции не исключают, что погибшая могла принимать наркотики, но так ли это – покажет судмедэкспертиза. На данный момент личность женщины устанавливается.

Ранее сообщалось, что в подвале жилого дома на улице Маршала Малиновского обнаружили тела трех мертвых мужчин с уже почерневшими лицами.

Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

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