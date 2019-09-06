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Секретарю Бориспольского горсовета объявили подозрение

6 сентября, 13:48

Годунок считает, что следствие по избиению ним активиста, провели "за один день"

Фото: Ярослав Годунок/Facebook

Фото: Ярослав Годунок/Facebook

Секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку, который напал на общественного активста, сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Прокурором Киевской области сообщено о подозрении секретарю Бориспольского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью", – говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что Годунок 29 августа в здании горсовета Борисполя подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц. После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.

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"После достижения своей цели, нанеся пострадавшему мужчине видимые телесные повреждения, прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия. Таким образом, установлено наличие достаточных оснований для сообщения секретарю Бориспольского городского совета о подозрении в инкриминируемом преступлении", - резюмировали в прокуратуре.

При этом Годунок также прокомментировал подозрение. 

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"Впервые за всю жизнь вижу, как за один день провели следствие, даже легкие побои у него не сняли, потому что их там нет, а на следующий день, даже не допросив меня, уже приехали и вручили подозрение за сепара", - написал Годунок на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что скандальный сын мэра Прилук Ярослав Попенко, который ранее неоднократно попадал в пьяные ДТП, угодил в очередную историю. На этот раз он напал на главу местной общественной организации "Небезразличные прилучане" Романа Гоголя.

Кроме того, в Сумской области неизвестные напали и жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина. Полиция расследует нападение как покушение на убийство.

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Борисполь нападение Годунок

Источник: Сегодня

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