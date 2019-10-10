Семью наркодельцов задержали в Киеве

Мужчина привлек к наркобизнесу жену и еще пятерых людей

Семейный бизнес на наркотиках – в столице задержали наркобанду. Человек, который все организовал, привлек к делу жену и еще пятерых дельцов.

Каждый выполнял свою роль: кто-то сушил зелье, кто-то изготавливал амфетамин в лабораториях, кто-то искал клиентов.

Следствие установило, что только на банковскую карточку организатора банды "подопечные" перечислили более 200 000 гривен выручки. Всем грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов. Команда "Сегодня" также присоединилась к акции и вместе с активистами закрашивала эти надписи. При этом в Украине нет четкого законодательства, которое регулировало бы написанную на стенках домов ​​рекламу наркотиков. Если даже и удастся поймать распространителя рекламы, задержать его полиция не имеет права.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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