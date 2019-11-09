Серьезное ДТП под Киевом: BMW протаранил четыре машины, появились фото и видео

В Обуховском районе под Киевом произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие – в Козине автомобиль BMW на большой скорости вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре автомобиля, один из которых загорелся.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел 9 ноября около 12:30. По словам одного из участников ДТП, водитель BMW двигался из Киева и за перекрестком на Козин его вынесло на встречную полосу.

Там он задел три машины и влетел в лоб Hyundai, в котором находились три человека. После удара машина вылетела в кювет и начала гореть.

В Hyundai находились три человека. Водители потушили автомобиль и достали одну женщину. Еще одну пассажирку и водителя извлекли спасатели. Мужчину привели в чувство на месте, всех пострадавших доставили в больницу.

Водитель BMW также получил травмы конечностей и уехал в карете скорой помощи. На месте работали спасатели, медики и полиция. Детали аварии установит следствие.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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