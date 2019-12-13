Серьезное ДТП с маршруткой в Киеве: полиция сообщает об 11 пострадавших

Фото: Kyiv Artyl

Столичная полиция уточнила число пострадавших в результате ДТП на улице Академика Заболотного, где 13 декабря фура въехала в маршрутку. По данным правоохранителей, травмы получили 11 человек. Кроме того, как сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции, по факту инцидента открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

"В настоящее время в больничные заведения доставлены 11 человек, которые получили телесные повреждения в результате ДТП. Следственным управлением ГУНП в г. Киеве собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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