Серия взрывов в Киеве: подозреваемых отправили под арест

Двум подрывникам избрали меру пресечения в виде пребывания под стражей до 19 сентября

Двум подозреваемым в организации серии взрывов в Киеве, о задержании которых правоохранители сообщили 29 июля, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на залог.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Печерский районный суд столицы арестовал на два месяца без права на залог двух мужчин, подозреваемых в совершении террористических актов на территории города Киева с использованием самодельных взрывных устройств. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258", – говорится в сообщении.

Согласно решению суда подозреваемые будут находиться под стражей до 19 сентября включительно.

Напомним, что мужчины подозреваются в организации взрывов у станции метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, а также в закладке взрывчатки возле станции метро "Минская".

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Как ранее сообщали правоохранители, злоумышленниками оказались киевляне. Один из них был судим в 2013 году за убийство мужчины путем подрыва машины. Он освободился из мест лишения свободы в 2017 году. Второй фигурант уголовного производства о подрывах – частный предприниматель, у которого запатентировано несколько изобретений.

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