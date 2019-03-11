Шквал в Киеве: есть первые пострадавшие и массовые разрушения
На женщину рухнуло дерево на остановке общественного транспорта
Женщина пострадала в результате шквального ветра, который накрыл Киев в понедельник, 11 марта. При этом известно также в разных районах столице ураган повырывал с корнями деревья, в центре города – снес крышу, а в пригороде – повалил заборы.
Как сообщается в паблике "Киев Оперативыный", на остановке Ивана Шевцова в Шевченковском районе из-за сильного ветра на женщину рухнуло дерево. Пострадавшей вызвали "скорую" очевидцы происшествия. Подробности ЧП выясняются.
Также по Киеву десятки поваленных деревьев. Пользователи Facebook публикуют в социальных сетях множество фото последствий непогоды.
Также сообщается, что в ЖК "Вишнева оселя" в Крюковщине под Киевом ветер повалил на припаркованные автомобили бетонный забор.
Напомним, 11 марта по всей территории страны ожидается сильный ветер 15-20 м/с, а в западных областях (в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской) 29-34 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
Также сообщалось, что управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра.
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