Силовики задержали двух братьев, которые похитили криптовалютчика

Вчера, 21:45

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Киевская прокуратура совместно с Нацполицией задержала разбойников, похитивших криптовалютника и завладели 50 тысячами долларов.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба столичной прокуратуры.

Двум злоумышленникам, которые оказались родными братьями 1988 и 1984 г.р., объявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах).

В Подольский районный суд Киева направили ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что мужчины похитили киевлянина – майнера криптовалюта с целью получения выкупа в марте 2018 года в Подольском районе столицы.

Дождавшись потерпевшего возле его дома, преступники натянули ему мешок на голову, силой затолкали в авто и вывезли за пределы Киева. Угрожая убийством, похитители приказали мужчине отдать им ключи от квартиры и сообщить, где он хранит денежные средства.

Чтобы сохранить свою жизнь, потерпевший выполнил требования похитителей.

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После того, как злоумышленникам удалось отыскать и завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 50 тысяч долларов США, они отвезли его в Бровары и отпустили.

По результатам длительных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители установили нападавшего и задержали их.

Напомним, не так давно в селе Дмитриевка Бердянского района Запорожской области двое мужчин на протяжении суток избивали местного жителя, требуя от него денег.

А в Днепре средь бела дня на оживленном проспекте трое мужчин избили и похитили человека. Очевидцы вызвали копов, которые оперативно задержали подозреваемых.

Кроме того, в Тернопольской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным лишением свободы и похищением людей и маскировала это деятельностью психореабилитационного центра.
Киев, задержание, похищение, силовики, криптовалюта, похищения людей
Источник:

"Сегодня"

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