Силовики задержали подозреваемых в убийстве полковника СБУ: что о них известно

Силовики задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве полковника СБУ Романа Закладного, труп которого был обнаружен на детской площадке у дома по улице Иорданской в ​​Оболонском районе Киева ночью.

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Об этом информирует Dетектив-Info.

Речь идет о двух мужчин, а мотивом преступления которыми считается попытка ограбить следователя.

"Из результатов вскрытия тела Закладного следует, что к смерти мужчины привел кровоизлияние в мозг, вызванное задачей ему удар по голове тупым предметом. Вероятно, что нападавшие пытались "вырубить" полковника, чтобы поживиться его вещами, однако не рассчитали силу", – говорится в сообщении СМИ.

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Правоохранители нашли у задержанных в них банковскую карточку и вещи погибшего.

Один из подозреваемых – 23-летний Александр Мамчук.

Этот уроженец города Лисичанск Луганской области.

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18 августа 2016 суд родного города приговорил Мамчук к наказанию в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком за похищение (ч.1 ст.186 УК Украины) мобильного телефона.

В июне 2017 вор снова попался на горячем, когда в лисичанском магазине похитил с полки рулет стоимостью 19 гривен. На этот раз Мамчук привлечены к административной ответственности, но ему снова простили. В свое оправдание он сообщил суду, что пошел на кражу сладостей в связи с тяжелым материальным положением и отсутствии еды в течение двух суток. Аналогичным образом не понес наказания вор, когда весной 2018 уже в Киеве Мамчук в магазине "Красный мак" похитил часы. Также уроженец Луганщины пока выступает обвиняемым еще в трех уголовных делах, слушание которых продолжаются в столичных судах.

Напомним, что убитый занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. 15 июля 2020 он должен был выйти на пенсию.

Также новости "Сегодня" писали, что на столичной Троещине нашли мертвым директора кинотеатра.

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